В Киеве полностью возобновили теплоснабжение после удара РФ

Сегодня, 11 марта, работу централизованного теплоснабжения в Киеве возобновили в полном объеме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко.

Мэр столицы сообщил, что коммунальщики еще работают над удалением воздуха в системах отопления отдельных домов. Несмотря на это, по его словам, теплогенерирующее оборудование работает в оптимальных параметрах.

"Электро- и водоснабжение в столице также работает в штатном режиме", - отметил Кличко.

Напомним, 9 марта Россия атаковала столицу ракетами и дронами. В частности, в Голосеевском районе ракета "Кинжал" попала в объект инфраструктуры.

В столице из-за атаки экстренно выключили свет, из-за чего 40% домов оказались без отопления.

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