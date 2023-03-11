В Киеве полностью возобновили теплоснабжение после удара РФ
Сегодня, 11 марта, работу централизованного теплоснабжения в Киеве возобновили в полном объеме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко.
Мэр столицы сообщил, что коммунальщики еще работают над удалением воздуха в системах отопления отдельных домов. Несмотря на это, по его словам, теплогенерирующее оборудование работает в оптимальных параметрах.
"Электро- и водоснабжение в столице также работает в штатном режиме", - отметил Кличко.
Напомним, 9 марта Россия атаковала столицу ракетами и дронами. В частности, в Голосеевском районе ракета "Кинжал" попала в объект инфраструктуры.
В столице из-за атаки экстренно выключили свет, из-за чего 40% домов оказались без отопления.
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