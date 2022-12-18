У Києві повністю відновили теплопостачання

"Всі джерела теплопостачання працюють в штатному режимі. Протягом дня комунальники працюватимуть по окремих будинках, де можуть виникати локальні проблеми з теплом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 16 грудня окупанти випустили по Києву 40 ракет, 37 з них знищили сили ППО.

Проте у столиці після атаки виникли проблеми з водопостачанням та теплом через аварійні відключення світла.

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