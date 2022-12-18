В Киеве полностью возобновили теплоснабжение

"Все источники теплоснабжения работают в штатном режиме. В течение дня коммунальщики будут работать по отдельным домам, где могут возникать локальные проблемы с теплом", - говорится в сообщении.

Напомним, что 16 декабря оккупанты выпустили по Киеву 40 ракет, 37 из них уничтожили силы ПВО.

Однако в столице после атаки возникли проблемы с водоснабжением и теплом из-за аварийных отключений света.

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