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В Киеве полностью возобновили теплоснабжение

Фото: отопление в Киеве 18 декабря полностью восстановили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Киев постепенно восстанавливается после последней ракетной атаки. Сегодня в столице полностью восстановили работу системы теплоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на марэ Киева Виталий Кличко в Telegram.

"Все источники теплоснабжения работают в штатном режиме. В течение дня коммунальщики будут работать по отдельным домам, где могут возникать локальные проблемы с теплом", - говорится в сообщении.

Напомним, что 16 декабря оккупанты выпустили по Киеву 40 ракет, 37 из них уничтожили силы ПВО.

Однако в столице после атаки возникли проблемы с водоснабжением и теплом из-за аварийных отключений света.

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КиевВиталий Кличко