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У Києві повністю відновили теплопостачання

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Київ, Неділя 18 грудня 2022 08:44
У Києві повністю відновили теплопостачання Фото: опалення у Києві 18 грудня повністю відновили (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Київ поступово відновляється після останньої ракетної атаки. Сьогодні у столиці повністю відновили роботу системи теплопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличко в Telegram.

"Всі джерела теплопостачання працюють в штатному режимі. Протягом дня комунальники працюватимуть по окремих будинках, де можуть виникати локальні проблеми з теплом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 16 грудня окупанти випустили по Києву 40 ракет, 37 з них знищили сили ППО.

Проте у столиці після атаки виникли проблеми з водопостачанням та теплом через аварійні відключення світла.

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Київ Віталий Кличко
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