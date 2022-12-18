У Києві повністю відновили теплопостачання

Київ поступово відновляється після останньої ракетної атаки. Сьогодні у столиці повністю відновили роботу системи теплопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличко в Telegram.

"Всі джерела теплопостачання працюють в штатному режимі. Протягом дня комунальники працюватимуть по окремих будинках, де можуть виникати локальні проблеми з теплом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 16 грудня окупанти випустили по Києву 40 ракет, 37 з них знищили сили ППО.

Проте у столиці після атаки виникли проблеми з водопостачанням та теплом через аварійні відключення світла.

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