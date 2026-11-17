Россияне в ночь с 16 на 17 ноября атаковали баллистику Северный и Южный мосты Киева. В результате обстрела движение по каждому из них перекрыто, а в ряде районов возникли пожары и пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГГА.

Последствия обстрела Киева

По данным властей, в результате ночных ударов по столице повреждены объекты критической инфраструктуры и возникли пожары в Голосеевском, Деснянском, Днепровском районах.

В частности, повреждено и приостановлено движение по Северному и Южному мостам, а также враг повредил системы критической инфраструктуры, из-за чего в некоторых районах перебои с водой и теплом.

Относительно других последствий известно следующее:

в Деснянском районе из-за падения обломков возник пожар во дворе 16-этажки;

в Днепровском районе в результате падения обломков пылали склады;

в Оболонском районе зафиксировано два пожара. В частности, возникло возгорание в складских помещениях.

"В результате вражеской атаки пострадал 34-летний мужчина. Сейчас он госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении КМВА.

Смена движения транспорта

Также в КГГА сообщили, что в связи с перекрытием мостов изменено движение общественного транспорта. Детальнее на фото ниже.