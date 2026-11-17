Ночной обстрел Киева: перекрыто движение Северным и Южным мостами, горели склады
Россияне в ночь с 16 на 17 ноября атаковали баллистику Северный и Южный мосты Киева. В результате обстрела движение по каждому из них перекрыто, а в ряде районов возникли пожары и пострадали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГГА.
Последствия обстрела Киева
По данным властей, в результате ночных ударов по столице повреждены объекты критической инфраструктуры и возникли пожары в Голосеевском, Деснянском, Днепровском районах.
В частности, повреждено и приостановлено движение по Северному и Южному мостам, а также враг повредил системы критической инфраструктуры, из-за чего в некоторых районах перебои с водой и теплом.
Относительно других последствий известно следующее:
- в Деснянском районе из-за падения обломков возник пожар во дворе 16-этажки;
- в Днепровском районе в результате падения обломков пылали склады;
- в Оболонском районе зафиксировано два пожара. В частности, возникло возгорание в складских помещениях.
"В результате вражеской атаки пострадал 34-летний мужчина. Сейчас он госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении КМВА.
Смена движения транспорта
Также в КГГА сообщили, что в связи с перекрытием мостов изменено движение общественного транспорта. Детальнее на фото ниже.
Что еще важно знать
Напомним, что в результате ночных ударов по Киеву была повреждена наземная инфраструктура метрополитена. В частности, на данный момент ограничено движение поездов метро на "зеленой" линии между станциями "Осокорки" - "Красный хутор".