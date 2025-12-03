У Києві повітряна тривога через дрони: в столиці працює ППО

"У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні о 23:10.

Перед цим військові інформували, що у Київській області зафіксовано дрони, які рухаються в напрямку Києва з півдня. Вже через кілька хвилин після тривоги в столиці почала працювати протиповітряна оборона.

"В Києві працює ППО по ворожих дронах. Залишайтеся в укриттях до завершення тривоги", - написав начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:21 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.