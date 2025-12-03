RU

Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

В Киеве воздушная тревога из-за дронов: в столице работает ПВО

Фото: в Киеве слышна работа ПВО (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздно вечером, 3 декабря, в Киеве объявили воздушную тревогу, после чего началась работа ПВО. Причиной этого стала очередная атака ударных дронов РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации и канал Воздушных сил ВСУ.

"В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорится в сообщении в 23:10.

Перед этим военные информировали, что в Киевской области зафиксированы дроны, которые движутся в направлении Киева с юга. Уже через несколько минут после тревоги в столице начала работать противовоздушная оборона.

"В Киеве работает ПВО по вражеским дронам. Оставайтесь в укрытиях до завершения тревоги", - написал начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:21 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

Атаки РФ по Украине

Напомним, что Россия ежедневно запускает по Украине дроны, а порой применяет для ударов баллистические и крылатые ракеты, а также авиабомбы.

Например, в ночь на 3 декабря враг запустил по нашей стране 111 ударных беспилотников. По состоянию на 8 утра силами ПВО было сбито и подавлено 83 дрона.

В то же время зафиксировано попадание 27 ударных дронов на 13 локациях, а также падение обломков на еще одной локации.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

КиевВойна в Украине