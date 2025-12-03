В Киеве воздушная тревога из-за дронов: в столице работает ПВО

Поздно вечером, 3 декабря, в Киеве объявили воздушную тревогу, после чего началась работа ПВО. Причиной этого стала очередная атака ударных дронов РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации и канал Воздушных сил ВСУ.
"В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорится в сообщении в 23:10.
Перед этим военные информировали, что в Киевской области зафиксированы дроны, которые движутся в направлении Киева с юга. Уже через несколько минут после тревоги в столице начала работать противовоздушная оборона.
"В Киеве работает ПВО по вражеским дронам. Оставайтесь в укрытиях до завершения тревоги", - написал начальник КМВА Тимур Ткаченко.
По состоянию на 23:21 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.
Напомним, что Россия ежедневно запускает по Украине дроны, а порой применяет для ударов баллистические и крылатые ракеты, а также авиабомбы.
Например, в ночь на 3 декабря враг запустил по нашей стране 111 ударных беспилотников. По состоянию на 8 утра силами ПВО было сбито и подавлено 83 дрона.
В то же время зафиксировано попадание 27 ударных дронов на 13 локациях, а также падение обломков на еще одной локации.
