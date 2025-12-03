В Киеве воздушная тревога из-за дронов: в столице работает ПВО

"В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорится в сообщении в 23:10.

Перед этим военные информировали, что в Киевской области зафиксированы дроны, которые движутся в направлении Киева с юга. Уже через несколько минут после тревоги в столице начала работать противовоздушная оборона.

"В Киеве работает ПВО по вражеским дронам. Оставайтесь в укрытиях до завершения тревоги", - написал начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:21 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.