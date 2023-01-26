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У Києві повідомляють про вибухи: що відомо

Фото: у Києві вранці 26 січня повідомляють про вибух (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Києві вранці 26 січня під час масштабної повітряної тривоги пролунав вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очевидців.

За попередніми даними, звук вибуху було чутно в різних районах столиці. Над містом та в області, ймовірно, працюють сили протиповітряної оборони.

Офіційної інформації про причини вибухів зараз немає.

Оновлено 10:08.

Мер Києва Віталій Кличко підтверджує інформацію про вибух у Києві. Влада закликає громадян залишатися в укриттях.

Оновлено 10:19.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що після вибуху над одним із районів столиці піднімається чорний дим.

Нагадаємо, по всій Україні з самого ранку оголошено масштабну повітряну тривогу. Українців попереджають про ракетну загрозу.

Згодом керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що українські військові вже збили перші ворожі ракети.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

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