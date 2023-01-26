В Киеве прогремел взрыв: что известно

По предварительным данным, звук взрыва было слышно в разных районах столицы. Над городом и в области, вероятно, работают силы противовоздушной обороны.

Официальной информации о причинах взрывов в настоящий момент нет.

Обновлено 10:08.

Мэр Киева Виталий Кличко подтверждает информацию о взрыве в Киеве. Власти призывают граждан оставаться в укрытиях.

Обновлено 10:19.

Местные Telegram-каналы сообщают, что после взрыва над одних из районов столицы поднимается черный дым.

Обновлено 10:22.

По словам Кличко, взрывы прогремели в Днепровском районе столицы. Все службы следуют на место. Подробности будут позже.