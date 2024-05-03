Не лише ТЦК. Хто може вручати повістки та що змінює новий закон про мобілізацію

Повістки до ТЦК (територіальні центри комплектування) українським чоловікам можуть вручати не лише представники військкомату. А новий закон про мобілізацію ще трохи змінить процедуру з 18 травня.

РБК-Україна розповідає про правила вручення повісток, прописаних у постанові Кабміну № 1487 та законі 3633-IX.

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Хто може вручати повістки

Повістка - це письмовий документ, який видається військовозобов'язаному з вимогою з'явитися до ТЦК. Під час мобілізації громадяни мають за викликом з'являтися до військкомату, щоб уточнити облікові дані та визначити призначення на особливий період.

Таким чином, повістку може отримати будь-який чоловік у віці 18-60 років. При цьому будь-яке усне повідомлення телефоном, через смс або месенджер законом не передбачено. Відповідно, його ігнорування не призводить до юридичних наслідків.

Вручати повістки можуть лише:

представники ТЦК, органу СБУ та підрозділу Служби зовнішньої розвідки (залежно від того, де військовозобов'язаний перебуває на обліку)

представники органу місцевого самоврядування (сільських, селищних та міських виконкомів)

керівник підприємства, де працює військовозобов'язаний

керівники навчальних закладів

управителі багатоквартирних будинків (ОСББ)

Зазначимо, уповноважені особи не мають права проникати у житло без згоди з метою вручення повістки.

Де можуть вручати повістки

Чинними нормами не визначено місця, де повинні вручатися повістки. Тому законним вважається вручення за місцем проживання, роботи, на вулиці, у парках, публічних місцях тощо. Вимога є лише для того, щоб робили це уповноважені особи, зазначені у пункті вище.

Зазначимо, на час воєнного стану українці мають носити при собі документи, що засвідчують особу. А з набранням чинності новим законом про мобілізацію 18 травня - військово-облікові документи. Перевіряти їх наявність дозволили поліції та представникам ТЦК. Робити це можна також у будь-якому місці, у тому числі на блокпостах.

"У таких обставинах під час перевірки документів на блокпосту громадянам можуть вручати повістки", - розповів РБК-Україна адвокат компанії Nota Group Антон Марінич.

Що має бути в повістці та чи можна відмовитися

У повістці вказується назва "Повістка", ПІБ військовозобов'язаного, адреса реєстрації або фактичного місця проживання, номер повістки, номер і дата розпорядження ТЦК про необхідність явки, дата, час та адресу явки в ТЦК, ім'я та підпис керівника ТЦК, дата видачі повістки та печатка .

Крім того, повістка має містити роз'яснення про наслідки неявки та обов'язок повідомити причину. Зазначимо, зміна зовнішнього вигляду документа, якщо вона не впливає на зміст, припустима.

Якщо ви розписалися в повістці, але не можете з'явитися, то поважними причинами можуть бути хвороба, перешкода стихійного характеру, воєнні дії, смерть близького родича або інші обставини.

При цьому повідомити ТЦК потрібно протягом 3 днів від дати явки, вказаної в повістці. І протягом 7 календарних днів все одно необхідно з'явитися до військкомату.

При відмові від повістки складається акт, після чого ТЦК оформляє адміністративне стягнення - штраф 850 - 1700 гривень. Ігнорування "бойової повістки" загрожує тюремним терміном від 3 до 5 років.

Що зміниться з 18 травня

Якщо військовозобов'язаний проігнорував повістку, ТЦК може звернутися до поліції для адміністративного затримання та доставки до військкомату.

Новий закон про мобілізацію передбачає, що якщо протягом п'яти днів поліції не вдалося розшукати та доставити особу, ТЦК направляє вимогу рекомендованим листом.

Така вимога вважається врученою, коли працівник пошти поставить підпис про отримання адресатом. Або зафіксує відмову від отримання чи неможливість доставити за адресою реєстрації.

Протягом 10 днів після повернення вимоги із позначкою пошти ТЦК надсилає матеріали справи до суду. Якщо буде доведено, що військкомат застосував усі можливі способи, щоб повідомити про обов'язок стати на військовий облік, суд може тимчасово призупинити дію водійських прав.

Крім того, новий закон передбачає, що заходи оповіщення проходитимуть під наглядом поліції. Самі поліцейські вручати повістки не будуть, а лише забезпечуватимуть порядок, щоб не допустити конфліктних ситуацій між військовозобов'язаними та представниками ТЦК.