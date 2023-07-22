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В Киеве вернут плату за парковку: названа дата и условия

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Суббота 22 июля 2023 17:43
В Киеве вернут плату за парковку: названа дата и условия Фото: В Киеве вернут плату за парковку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве вернут плату за парковку автомобилей с понедельника, 24 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Цифровой".

"В понедельник, 24 июля оплата парковки возобновится в городе и вернется в Цифровой", - говорится в сообщении.

Когда парковка будет платной

Парковка в столице на муниципальных паркингах будет платной только в будние дни с 8:00 до 22:00.

В остальное время в будни и круглосуточно в субботу и воскресенье - парковка бесплатная.

"Разрешите оповещения в настройках телефона и проверьте их подключение в разделе "Оповещения" в профиле, тогда каждый час мы будем напоминать об активной парковке. Если забудете завершить ее в 22:00 остановим парковку автоматически", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что если владельцы автомобилей не полагаются на оповещения или оставляют авто на паркинге после 22:00, необходимо установить автоматическое завершение парковки.

"Как только начнете парковку в приложении, нажмите на отметку "часы" и выбирайте, во сколько остановить", - говорится в сообщении.

Парковка в Киеве

С начала полномасштабной войны в Киеве сделали парковку на муниципальных площадках бесплатной. Однако в начале ноября в столице возобновили оплату за парковку, а тарифы на почасовую стоянку увеличились.

Также отметим, что в Киевес 26 марта сократили комендантский час. Теперь она длится с полуночи до пяти часов.

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