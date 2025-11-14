UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

У Києві потужні вибухи: столицю атакують дрони і ракети

Фото: в кількох районах столиці пролунали вибухи (Сергій Крук facebook)
Автор: Маловічко Юлія

У кількох районах Києві в ніч на 14 листопада пролунали вибухи через масовану атаку ворога. Працює протиповітряна оборона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці Віталія Кличко.

"У Києві працюють сили ППО.  Масована атака ворога на столицю.
Перебувайте в укриттях", - написав мер.

Перед цим повідомлялось про те, що росіяни запустили ракети "Калібр" по Києву, також Повітряні Сили писали про пуски "Кинжалів".

Окрім ракетної загрози кілька груп бойових дронів накрили Київ після опівночі.

Вже з'явилась інформація від мера, що у Дніпровському районі уламки влучили в 5-ти поверховий житловий будинок, а у Дарницькому - палає автівка.

"Екстрені служби прямують на місця", - написав Кличко..

 

Масована атака на Україну

Нагадаємо, що цієї ночі російські окупанти масовано атакують Україну різними засобами для ударів.

Зокрема, з самого вечора фіксувалося багато ворожих дронів, після чого залітали ще групи. У столиці на тлі атаки БпЛА працювали сили ППО.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВіталий КличкоВибухВійна в Україні