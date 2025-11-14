В Киеве мощные взрывы: столицу атакуют дроны и ракеты

В нескольких районах Киеве в ночь на 14 ноября прогремели взрывы из-за массированной атаки врага. Работает противовоздушная оборона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы Виталия Кличко.
"В Киеве работают силы ПВО. Массированная атака врага на столицу.
Находитесь в укрытиях", - написал мэр.
Перед этим сообщалось о том, что россияне запустили ракеты "Калибр" по Киеву, также Воздушные Силы писали о пусках "Кинжалов".
Кроме ракетной угрозы несколько групп боевых дронов накрыли Киев после полуночи.
Уже появилась информация от мэра, что в Днепровском районе обломки попали в 5-ти этажный жилой дом, а в Дарницком - пылает автомобиль.
"Экстренные службы направляются на места", - написал Кличко.
Напомним, что этой ночью российские оккупанты массированно атакуют Украину различными средствами для ударов.
В частности, с самого вечера фиксировалось много вражеских дронов, после чего залетали еще группы. В столице на фоне атаки БпЛА работали силы ПВО.