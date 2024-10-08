UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

У Києві "потоп" біля метро "Дорогожичі": що сталося

Фото: Порив водопроводу біля метро "Дорогожичі" 8 жовтня (Патрульна поліція Києва)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Києві затопило вулицю біля метро "Дорогожичі". Через прорив мережі станцію закрили, потяги на ній не зупиняються.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).

У столиці затопило частину вулиці Юрія Іллєнка біля метро "Дорогожичі". У КМДА повідомляють, що це сталося через прорив трубопроводу.

Внаслідок підтоплення підземного переходу станція метро "Дорогожичі" у Києві тимчасово закрита на вхід та вихід. Поїзди слідують повз станцію без зупинки.

В об’їзд курсує міський наземний транспорт. Так, тролейбуси №16 та №35 об'їжджають ділянку з проривом по сусідній вулиці Дорогожицькій. Рух транспорту на вулиці Юрія Іллєнка обмежено в обох напрямках.

На опублікованих у соцмережах відео видно, що деякі автомобілі все ж опинилися у воді і не можуть далі продовжувати рух.  

Повідомляється, що міські служби вже працюють на місці події, проводяться роботи з відкачування води. Водіїв просять бути обережними та враховувати тимчасові обмеження руху.

Раніше РБК-Україна розповідало, що у Києві днями закривали на вхід дві станції метро: "Теремки" та "Іподром". У соцмережах писали, що між станціями понад 30 хвилин стояв поїзд, у якому знаходилися люди.

Також ми писали, що на станції метро "Берестейська" у Києві вперше за 12 років почали ремонт ескалаторів. У пресслужбі метрополітену пояснили, що це плановий ремонт – ескалатори потребують таких робіт приблизно раз на 10-12 років, після пробігу у 150 тисяч кілометрів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївМетро