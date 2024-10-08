У Києві "потоп" біля метро "Дорогожичі": що сталося

У столиці затопило частину вулиці Юрія Іллєнка біля метро "Дорогожичі". У КМДА повідомляють, що це сталося через прорив трубопроводу.

Внаслідок підтоплення підземного переходу станція метро "Дорогожичі" у Києві тимчасово закрита на вхід та вихід. Поїзди слідують повз станцію без зупинки.

В об’їзд курсує міський наземний транспорт. Так, тролейбуси №16 та №35 об'їжджають ділянку з проривом по сусідній вулиці Дорогожицькій. Рух транспорту на вулиці Юрія Іллєнка обмежено в обох напрямках.

На опублікованих у соцмережах відео видно, що деякі автомобілі все ж опинилися у воді і не можуть далі продовжувати рух.

Повідомляється, що міські служби вже працюють на місці події, проводяться роботи з відкачування води. Водіїв просять бути обережними та враховувати тимчасові обмеження руху.