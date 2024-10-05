У Києві закривали на вхід дві станції метро: в чому причина
У Києві тимчасово закрили на вхід станції метро "Теремки" та "Іподром". Причиною стала технічна несправність одного з поїздів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської державної адміністрації (КМДА).
"Станції метро "Теремки" та "Іподром" тимчасово зачинені на вхід. Причина зміни руху поїздів "синій лінії" - технічна несправність рухомого складу. Фахівці вже працюють над усуненням та відновленням звичайного руху. Перепрошуємо за тимчасові незручності", - йдеться у повідомленні о 15:53.
Місцеві Telegram канали пишуть, що між станціями "Теремки" та "Іподром" вже близько півгодини стоїть поїзд, у знаходяться якому люди.
Оновлено 16:15. В КМДА повідомили, що станції знову відкриті для пасажирів.
Нагадаємо, що в грудні 2023 року в Києві сталися підтоплення станцій на синій гілці метрополітену. З цієї причини між станціями "Деміївська" і "Теремки" було припинено рух поїздів і розпочалися ремонтні роботи.
Через більш ніж пів року, у четвер, 12 вересня 2024 року, повноцінний рух поїздів синьою лінією гілки метро було відновлено.
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