В Киеве "потоп" возле метро "Дорогожичи": что произошло

В Киеве затопило улицу возле метро "Дорогожичи". Из-за прорыва сети станцию закрыли, поезда на ней не останавливаются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).
В столице затопило часть улицы Юрия Ильенко возле метро "Дорогожичи". В КГГА сообщают, что это произошло из-за прорыва трубопровода.
В результате подтопления подземного перехода станция метро "Дорогожичи" в Киеве временно закрыта на вход и выход. Поезда следуют мимо станции без остановки.
В объезд курсирует городской наземный транспорт. Так, троллейбусы №16 и №35 объезжают участок с прорывом по соседней Дорогожицкой улице. Движение транспорта на улице Юрия Ильенко ограничено в обоих направлениях.
На опубликованных в соцсетях видео видно, что некоторые автомобили все же оказались в воде и не могут продолжать движение дальше.
Сообщается, что городские службы уже работают на месте происшествия, проводятся работы по откачке воды. Водителей просят быть осторожными и учитывать временные ограничения движения.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Киеве на днях закрывали на вход две станции метро: "Теремки" и "Ипподром". В соцсетях писали, что между станциями более 30 минут стоял поезд, в котором находились люди.
Также мы писали, что на станции метро "Берестейская" в Киеве впервые за 12 лет начали ремонт эскалаторов. В пресс-службе метрополитена объяснили, что это плановый ремонт – эскалаторы нуждаются в таких работах примерно раз в 10-12 лет, после пробега в 150 тысяч километров.
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