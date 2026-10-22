У Києві постраждав магазин Decathlon на Почайній: що з онлайн-замовленнями

У Києві тимчасово припинив роботу магазин спортивних товарів Decathlon на Почайній. Він постраждав унаслідок балістичного удару в ніч із 21 на 22 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Decathlon Україна.

У ніч проти 22 жовтня внаслідок балістичного удару постраждав магазин спортивних товарів Decathlon на Почайній у Києві. Наразі торговельний об’єкт тимчасово не працює з міркувань безпеки та для проведення відновлювальних робіт.

Магазин розташований на території ''Рітейл Парку Петрівка'' за адресою проспект Степана Бандери, 15-Г. Це гіпермаркет площею 2,5 тис. кв. м, де представлені одяг і спорядження для 70 видів спорту, а також облаштовані шоуруми та зони для тестування товарів.

Через тимчасове закриття магазину виникли обмеження й в обробці онлайн-замовлень. Саме на Почайній опрацьовували та відправляли всі замовлення, оформлені через інтернет-магазин.

У компанії попередили, що наразі не зможуть зв’язатися з покупцями щодо замовлень, оформлених 21 жовтня 2026 року.

Команда Decathlon працює над відновленням безпечної роботи магазину. Про відновлення його роботи та відправлення онлайн-замовлень обіцяють повідомити додатково.

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