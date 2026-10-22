ua en ru
Чт, 22 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

В Киеве пострадал магазин Decathlon на Почайной: что с онлайн-заказами

14:30 22.10.2026 Чт
1 мин
aimg Анастасия Мацепа
В Киеве пострадал магазин Decathlon на Почайной: что с онлайн-заказами Фото: Decathlon на Почайной временно не работает из-за повреждений вследствие баллистического удара (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

В Киеве временно приостановил работу магазин спортивных товаров Decathlon на Почайной. Он пострадал в результате баллистического удара в ночь с 21 на 22 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Decathlon Украина.

В ночь на 22 октября в результате баллистического удара пострадал магазин спортивных товаров Decathlon на Почайной в Киеве. В настоящее время торговый объект временно не работает по соображениям безопасности и проведению восстановительных работ.

Магазин расположен на территории ''Ритейл Парка Петровка'' по адресу проспект Степана Бандеры, 15-Г. Это гипермаркет площадью 2,5 тыс. кв. м, где представлены одежда и снаряжение для 70 видов спорта, а также оборудованы шоурумы и зоны для тестирования товаров.

Из-за временного закрытия магазина возникли ограничения и для обработки онлайн-заказов. Именно на Почайной прорабатывали и отправляли заказы, оформленные через интернет-магазин.

В компании предупредили, что пока не смогут связаться с покупателями по заказам, оформленным 21 октября 2026 года.

Команда Decathlon работает над возобновлением безопасной работы магазина. О возобновлении его работы и отправке онлайн-заказов обещают сообщить дополнительно.

Читайте также: РФ ночью ударила по Украине разными типами ракет и дронов, много попаданий

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Бизнес Война в Украине Магазины Ракетная атака
Новости
Как выглядят Retail Park, "Эпицентр" и "Ашан" на Почайной в Киеве после атаки: фото, видео
Как выглядят Retail Park, "Эпицентр" и "Ашан" на Почайной в Киеве после атаки: фото, видео
Аналитика
Высокомерные обращения к Трампу – это преступление или полная глупость: интервью с Гончаренко
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина Высокомерные обращения к Трампу – это преступление или полная глупость: интервью с Гончаренко