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У Києві посилять заходи безпеки на Великдень

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Київ, Вівторок 11 квітня 2023 15:29
У Києві посилять заходи безпеки на Великдень Фото: у Києві посилять заходи безпеки на Великдень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Києві посилять заходи безпеки під час святкувань Великодня. Так, поліцейські будуть патрулювати цервки, а муніципальна охорона стежитиме за правопорядком.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на КМВА.

Начальник КМВА Сергій Попко зазначив, що для підтримання правопорядку у Києві Нацполіція залучить понад тисячу поліцейських та близько 120 представників Добровольчих формувань територіальних громад. Разом із патрульною поліцією вони будуть патрулювати місця проведення богослужінь та зібрання вірян - храми, собори та Національний заповідник "Києво-Печерська лавра".

До того ж, будуть працювати спеціальні тимчасові моніторингові центри, які оперативно відслідковуватимуть ситуацію в столиці для запобігання правопорушень.

Додатково за дотриманням правопорядку стежитимуть до 500 співробітників муніципальної охорони столиці.

На Великдень комендантська година діятиме без змін - з 00:00 до 05:00.

"Пам’ятайте - у нашого ворога немає нічого святого! Навіть в такі світлі дні святкування Воскресіння Господнього від агресора можна очікувати лише заподіяння зла! Бо він і є зло. Тому загрозу провокацій чи ракетних обстрілів у цей день ніхто не знімає! Дотримуйтеся правил безпеки. Бережіть себе і близьких. Своїми відповідальними діями допомагайте наближати мир в Україні після нашої Перемоги!", - зазначив Попко.

Нагадаємо, на Великдень по всій Україні посилять заходи безпеки.

Тим часом вірян закликають надати перевагу перегляду богослужіння онлайн та не створювати масових скупчень у церквах.

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