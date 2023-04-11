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Комендантська година і служба в церквах: як Київ святкуватиме Великдень

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Київ, Вівторок 11 квітня 2023 12:10
Комендантська година і служба в церквах: як Київ святкуватиме Великдень Фото: киян закликають уникати масових богослужінь під час святкування Великодня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві під час Великодніх свят не будуть змінювати час комендантської години. Містян закликають надати перевагу перегляду богослужіння онлайн і не створювати масових скупчень у церквах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

"Міська влада нагадує, що відзначення Великодніх свят цьогоріч відбувається в умовах воєнного стану", - йдеться в заяві.

Тож в мерії просять мешканців столиці надати перевагу трансляціям богослужінь онлайн і пам’ятати про комендантську годину, що діє із 00:00 до 05:00.

В КМДА також звернулися до керівників релігійних громад із проханням обмежити проведення масових богослужінь і максимально забезпечити онлайн-трансляції з культових споруд на українських телеканалах та через Інтернет.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні під час святкування Великодня посилять заходи безпеки.

Додамо, також РБК-Україна повідомляло, чи скасують комендантську година в областях на Великдень.

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