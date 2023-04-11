ua ru
Вт, 11 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве усилят меры безопасности на Пасху

Новина українською →
Киев, Вторник 11 апреля 2023 15:29
В Киеве усилят меры безопасности на Пасху Фото: в Киеве усилят меры безопасности на Пасху (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Киеве усилят меры безопасности во время празднования Пасхи. Так, полицейские будут патрулировать церкви, а муниципальная охрана будет следить за правопорядком.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на КМВА.

Начальник КМВА Сергей Попко отметил, что для поддержания правопорядка в Киеве Нацполиция привлечет более тысячи полицейских и около 120 представителей Добровольческих формирований территориальных общин. Вместе с патрульной полицией они будут патрулировать места проведения богослужений и собрания верующих - храмы, соборы и Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра".

К тому же будут работать специальные временные мониторинговые центры, которые будут оперативно отслеживать ситуацию в столице для предотвращения правонарушений.

Дополнительно за соблюдением правопорядка будут следить около 500 сотрудников муниципальной охраны столицы.

На Пасху комендантский час будет действовать без изменений - с 00:00 до 05:00.

"Помните - у нашего врага нет ничего святого! Даже в такие светлые дни празднования Воскресения Господня от агрессора можно ожидать лишь причинения зла! Потому что он и есть зло. Поэтому угрозу провокаций или ракетных обстрелов в этот день никто не снимает! Соблюдайте правила безопасности. Берегите себя и близких. Своими ответственными действиями помогайте приближать мир в Украине после нашей Победы!", - отметил Попко.

Напомним, на Пасху по всей Украине усилят меры безопасности.

Между тем верующих призывают смотреть богослужения онлайн и не создавать массовых скоплений в церквях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пасха Киев
NEWS
Ждать ли новую волну мобилизации в Украине: ответ Резникова
Ждать ли новую волну мобилизации в Украине: ответ Резникова
DAILY
Александр Павлюк: 70 тысяч россиян ворвались из Беларуси в Киевскую область в феврале 2022 года
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Александр Павлюк: 70 тысяч россиян ворвались из Беларуси в Киевскую область в феврале 2022 года