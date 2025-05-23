У Києві посилять мобілізацію? КМВА зробила заяву після чуток у мережі

"Повідомлення про посилення мобілізаційних заходів із залученням більшої кількості відповідних структур, яке зараз шириться мережею - фейк", - зазначив він.

Нагадаємо, напередодні ЗМІ повідомили, що нібито у Полтавській області у чотирьох районах створять мобільні блокпости. На них нібито мали б стояти працівники поліції, зонального відділу Військової служби правопорядку, СБУ та військові ТЦК.

ЗМІ з посиланням на джерела у Полтавській ОВА зазначали, що такий крок потрібен для розшуку військових зі статусом СЗЧ.

На тлі цих повідомлень Telegram-канали також писали, що нібито в Києві та області посилюють мобілізаційні заходи та створюють мобільні блокпости.