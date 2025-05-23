В Киеве усилят мобилизацию? КГВА сделала заявление после слухов в сети

В сети распространили сообщение о якобы усилении мобилизации в Киеве. Однако эта информация не соответствует действительности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в Telegram.
"Сообщение об усилении мобилизационных мероприятий с привлечением большего количества соответствующих структур, которое сейчас распространяется по сети - фейк", - отметил он.
Напомним, накануне СМИ сообщили, что якобы в Полтавской области в четырех районах создадут мобильные блокпосты. На них якобы должны стоять работники полиции, зонального отдела Военной службы правопорядка, СБУ и военные ТЦК.
СМИ со ссылкой на источники в Полтавской ОВА отмечали, что такой шаг нужен для розыска военных со статусом СОЧ.
На фоне этих сообщений Telegram-каналы также писали, что якобы в Киеве и области усиливают мобилизационные мероприятия и создают мобильные блокпосты.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский продлил военное положение и мобилизацию еще на 90 суток до 6 августа 2025 года. Это было уже 15-е продление военного положения и мобилизации с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
В Украине всеобщая мобилизация охватывает годных к службе военнообязанных мужчин (с определенными исключениями). Женщины, имеющие военную специальность, могут быть также мобилизованы только по собственному желанию.
Мобилизационный возраст в Украине снизили с 27 до 25 лет. Но в Раде отмечают, что еще больше уменьшать мобилизационный возраст не собираются.
Осенью 2024 года в Украине изменили процесс и некоторые условия бронирования работников от мобилизации. Правительство провело аудит предприятий со статусом критических, которым разрешено бронировать работников.
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