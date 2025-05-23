В Киеве усилят мобилизацию? КГВА сделала заявление после слухов в сети

"Сообщение об усилении мобилизационных мероприятий с привлечением большего количества соответствующих структур, которое сейчас распространяется по сети - фейк", - отметил он.

Напомним, накануне СМИ сообщили, что якобы в Полтавской области в четырех районах создадут мобильные блокпосты. На них якобы должны стоять работники полиции, зонального отдела Военной службы правопорядка, СБУ и военные ТЦК.

СМИ со ссылкой на источники в Полтавской ОВА отмечали, что такой шаг нужен для розыска военных со статусом СОЧ.

На фоне этих сообщений Telegram-каналы также писали, что якобы в Киеве и области усиливают мобилизационные мероприятия и создают мобильные блокпосты.