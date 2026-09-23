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У Києві через атаку РФ пошкоджені склади та призупинено поїзди Kyiv City Express

06:37 23.09.2026 Ср
2 хв
aimg Едуард Ткач
Фото: екстрені служби прямують на місця подій (facebook.com/DSNSKyiv/)

Росіяни в ніч на 23 вересня та зранку цього ж дня активно атакують Київ дронами. Внаслідок атаки вже відомо, що в одному з районів пошкоджено склад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.

Зауважимо, що цієї ночі повітряну тривогу у Києві оголошували багато разів, оскільки безпілотники залітали на місто хвилями. Фактично протягом усієї ночі та зранку у столиці періодично чути вибухи та роботу ППО.

Наразі у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що внаслідок атаки є пошкодження.

"У Голосіївському районі внаслідок влучання БпЛА пошкоджено складське приміщення", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, мер Києва Віталій Кличко заявив, що за попередніми даними, у Солом'янському районі впали уламки на територію між житловими будинками. Наразі екстрені служби прямують на місце.

Оновлено о 06:57

Кличко повідомив, що попередньо, у Солом'янському районі внаслідок атаки виникла пожежа на території транспортного підприємства.

"У Голосіївському районі пожежа в складських приміщеннях.Екстрені служби прямують на місце", - додав він.

Тим часом у Kyiv City Express повідомили, що рух поїздів в обох напрямках тимчасово призупинено через підвищену повітряну загрозу для Києва.

Оновлено о 07:21

У Голосіївському районі дрон влучив в АЗС.

Обстріли Києва

Нагадаємо, у ніч на 21 вересня росіяни також атакували Київ дронами. Внаслідок обстрілу було пошкоджено житловий будинок і горів склад. Вдень атаки продовжилися і до вечора стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 8.

Також ми писали, що ворог вдарив учора по резервуарах із паливом в Оболонському районі Києва.

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