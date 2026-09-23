В Киеве из-за атаки РФ повреждены склады и приостановлены поезда Kyiv City Express

Заметим, что в эту ночь воздушную тревогу в Киеве объявляли многократно, поскольку беспилотники залетали на город волнами. Фактически на протяжении всей ночи и утром в столице периодически слышны взрывы и работа ПВО.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что в результате атаки есть повреждения.

"В Голосеевском районе в результате попадания БПЛА повреждено складское помещение", - говорится в сообщении.

Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что по предварительным данным, в Соломенском районе упали обломки на территорию между жилыми домами. В настоящее время экстренные службы направляются на место.

Обновлено в 06:57

Кличко сообщил, что предварительно, в Соломенском районе в результате атаки возник пожар на территории транспортного предприятия.

"В Голосеевском районе пожар в складских помещениях. Экстренные службы направляются на место", - добавил он.

Тем временем в Kyiv City Express сообщили, что движение поездов в обоих направлениях временно приостановлено из-за повышенной воздушной угрозы для Киева.

Обновлено в 07:21

В Голосеевском районе дрон попал в АЗС.