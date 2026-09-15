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В Киеве поврежден McDonald's в результате дроновой атаки: полиция показала фото

11:24 15.09.2026 Вт
2 мин
Обломки стекла усеяли столы, стулья и пол
aimg Мария Кучерявец
В Киеве поврежден McDonald's в результате дроновой атаки: полиция показала фото Фото: В Киеве поврежден McDonald's в результате дроновой атаки 15 сентября (kyiv.npu.gov.ua)
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В Киеве в результате утренней атаки РФ поврежден ресторан быстрого питания McDonald's. Полиция Киева опубликовала фотографии последствий ударов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение отдела коммуникации полиции Киева.

Как отметили правоохранители, российские войска утром 15 сентября атаковали столицу беспилотниками.

В результате ударов повреждены две АЗС в Дарницком и Голосеевском районах, складские помещения, ресторан быстрого питания и бизнес-центр.

Полиция прямо не называет название ресторана, но по фото можно заметить, что речь идет о McDonald's. РБК-Украина обратилось в компанию за комментарием.

В Киеве поврежден McDonald's в результате дроновой атаки: полиция показала фото

Во время ночной и утренней атаки врага на столицу последствия атаки зафиксированы в Голосеевском, Дарницком, Оболонском и Соломенском районах.

В Киеве поврежден McDonald's в результате дроновой атаки: полиция показала фото

В результате атаки погиб мужчина, находившийся неподалеку от АЗС в Дарницком районе.

Еще восемь человек в столице пострадали из-за очередного российского террора.

Напомним, что в "Укрнефти" и "Нафтогазе" уже подтвердили новые удары РФ по АЗС в Киеве.

Глава правления АО "Укрнафта" Богдан Кукура сообщил, что во время утренней атаки 15 сентября снова были повреждены автозаправочные комплексы компании в Киеве. По его словам, это уже пятая атака на АЗС сети за короткое время.

Под удар на этот раз попали АЗС по левому и правому берегам столицы. На момент атаки станции не работали из-за воздушной тревоги, а персонал находился в укрытиях. Посетителей на территории АЗС не было.

На местах работают полицейские, спасатели, медики и другие профильные службы. Стражи порядка документируют последствия российской атаки.

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