У Києві пошкоджене консульство Польщі через масовану атаку росіян

"Внаслідок масованої расистської атаки на Київ було пошкоджено будівлю консульського відділу нашого посольства. Я щойно розмовляв з послом Лукашевичем, всі живі та неушкоджені", - зазначив він.

Глава МЗС Польщі також звернувся до президента США Дональда Трампа. Сікорський заявив, що російський диктатор Володимир Путін насміхається з мирних зусиль Трампа.

"Будь ласка, відновіть постачання зенітних боєприпасів до України та запровадьте жорсткі нові санкції проти агресора", - закликав польський міністр.