UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

У Києві пошкоджене консульство Польщі через масовану атаку росіян

Фото: міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський (facebook_com_JankaOchojska)
Автор: Наталія Юрченко

Внаслідок масованої атаки росіян 4 липня було пошкоджене польське консульство у Києві. Обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського в X (Twitter).

"Внаслідок масованої расистської атаки на Київ було пошкоджено будівлю консульського відділу нашого посольства. Я щойно розмовляв з послом Лукашевичем, всі живі та неушкоджені", - зазначив він.

Глава МЗС Польщі також звернувся до президента США Дональда Трампа. Сікорський заявив, що російський диктатор Володимир Путін насміхається з мирних зусиль Трампа.

"Будь ласка, відновіть постачання зенітних боєприпасів до України та запровадьте жорсткі нові санкції проти агресора", - закликав польський міністр.

 

Удар по Києву

Росіяни сьогодні випустили по Україні 539 дронів та 11 ракет - балістику, крилаті ракети та "Кинджал". Окупанти цієї ночі запустили рекордні 330 "Шахедів.

Як зазначили у Повітряних силах, головною ціллю ворога був Київ. У місті після ракетної та дронової атаки зафіксували влучання у шести районах. Відомо про понад 20 постраждалих.

Крім того, у Києві високий рівень забруднення повітря через пожежі після російського обстрілу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївПольщаВійна в УкраїніАтака дронівРакетна атака