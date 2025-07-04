В Киеве повреждено консульство Польши из-за массированной атаки россиян

"В результате массированной расистской атаки на Киев было повреждено здание консульского отдела нашего посольства. Я только что разговаривал с послом Лукашевичем, все живы и невредимы", - отметил он.

Глава МИД Польши также обратился к президенту США Дональду Трампу. Сикорский заявил, что российский диктатор Владимир Путин насмехается над мирными усилиями Трампа.

"Пожалуйста, возобновите поставки зенитных боеприпасов в Украину и введите жесткие новые санкции против агрессора", - призвал польский министр.