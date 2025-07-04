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В Киеве повреждено консульство Польши из-за массированной атаки россиян

Фото: министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский (facebook_com_JankaOchojska)
Автор: Наталья Юрченко

В результате массированной атаки россиян 4 июля было повреждено польское консульство в Киеве. Обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского в X (Twitter).

"В результате массированной расистской атаки на Киев было повреждено здание консульского отдела нашего посольства. Я только что разговаривал с послом Лукашевичем, все живы и невредимы", - отметил он.

Глава МИД Польши также обратился к президенту США Дональду Трампу. Сикорский заявил, что российский диктатор Владимир Путин насмехается над мирными усилиями Трампа.

"Пожалуйста, возобновите поставки зенитных боеприпасов в Украину и введите жесткие новые санкции против агрессора", - призвал польский министр.

 

 

Удар по Киеву

Россияне сегодня выпустили по Украине 539 дронов и 11 ракет - баллистику, крылатые ракеты и "Кинжал". Оккупанты этой ночью запустили рекордные 330 "Шахедов".

Как отметили в Воздушных силах, главной целью врага был Киев. В городе после ракетной и дроновой атаки зафиксировали попадания в шести районах. Известно о более 20 пострадавших.

Кроме того, в Киеве высокий уровень загрязнения воздуха из-за пожаров после российского обстрела.

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