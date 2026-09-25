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У Києві пошкоджена Вища рада правосуддя через удар РФ

11:46 25.09.2026 Пт
1 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: будівля Вищої ради правосуддя (hcj.gov.ua)

У Києві внаслідок атаки РФ пошкоджено будівлю Вищої ради правосуддя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Вищої ради правосуддя у Фейсбуці.

"Унаслідок чергового ворожого удару по Києву пошкоджено будівлю Вищої ради правосуддя", - йдеться у заяві.

За попередньою інформацією, постраждало шестеро людей.

"На місці працюють усі відповідні служби. Наразі триває ліквідація наслідків атаки та уточнення інформації щодо масштабів пошкоджень", - додали у заяві.

Орган тимчасово не може працювати, заявили у раді.

Нагадаємо, сьогодні від ранку ворог знову атакував Київ. Унаслідок атаки щонайменше 9 людей постраждало. Загинув 14-річний хлопчик.

Це вже друга атака на Київ за добу. Вранці ворожі дрони влучили у 25-поверхівку, після атаки у столиці обмежили рух транспорту.

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КиївВища рада правосуддя