У Києві пошкоджена Вища рада правосуддя через удар РФ

У Києві внаслідок атаки РФ пошкоджено будівлю Вищої ради правосуддя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Вищої ради правосуддя у Фейсбуці.
"Унаслідок чергового ворожого удару по Києву пошкоджено будівлю Вищої ради правосуддя", - йдеться у заяві.
За попередньою інформацією, постраждало шестеро людей.
"На місці працюють усі відповідні служби. Наразі триває ліквідація наслідків атаки та уточнення інформації щодо масштабів пошкоджень", - додали у заяві.
Орган тимчасово не може працювати, заявили у раді.
Нагадаємо, сьогодні від ранку ворог знову атакував Київ. Унаслідок атаки щонайменше 9 людей постраждало. Загинув 14-річний хлопчик.
Це вже друга атака на Київ за добу. Вранці ворожі дрони влучили у 25-поверхівку, після атаки у столиці обмежили рух транспорту.