У Києві пошкоджена Вища рада правосуддя через удар РФ

Нагадаємо, сьогодні від ранку ворог знову атакував Київ. Унаслідок атаки щонайменше 9 людей постраждало. Загинув 14-річний хлопчик.

Це вже друга атака на Київ за добу. Вранці ворожі дрони влучили у 25-поверхівку, після атаки у столиці обмежили рух транспорту.