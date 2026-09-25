В Киеве повреждена Высшая рада правосудия из-за удара РФ

В Киеве в результате атаки РФ повреждено здание Высшей рады правосудия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Высшей рады правосудия в Фейсбуке.
"В результате очередного вражеского удара по Киеву повреждено здание Высшей рады правосудия", - говорится в заявлении.
По предварительной информации, пострадали шесть человек.
"На месте работают все соответствующие службы. В настоящее время идет ликвидация последствий атаки и уточнение информации о масштабах повреждений", - добавили в заявлении.
Орган на время не может работать, заявили в совете.
Напомним, сегодня с утра враг снова атаковал Киев. В результате атаки по меньшей мере 9 человек пострадали. Погиб 14-летний мальчик.
Это уже вторая атака на Киев за сутки.Утром вражеские дроны попали в 25-этажку, после атаки в столице ограничили движение транспорта.