У Києві попереджають про негоду, утримуватиметься до кінця доби

Сьогодні, 12 вересня, у Києві найближчими годинами очікується гроза. Негода утримуватиметься до кінця доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації (КМВА).

"У найближчі години з утриманням до кінця доби у столиці очікуються грози. І рівень небезпечності. Не лякайтеся звуків грому", - пише КМВА.

Погода у Києві

Як писали синоптики, сьогодні у Києві очікується хмарна погода з проясненням. Також попереджали про короткочасні дощі й грозу. Температура коливатиметься від +25 до +27.

Завтра ж, 13 вересня, як й сьогодні, можливі дощі та місцями грози. Вночі температура опускатиметься до +16, а вдень - близько +25.