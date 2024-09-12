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У Києві попереджають про негоду, утримуватиметься до кінця доби

Четвер 12 вересня 2024 15:55
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У Києві попереджають про негоду, утримуватиметься до кінця доби Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 12 вересня, у Києві найближчими годинами очікується гроза. Негода утримуватиметься до кінця доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації (КМВА).

"У найближчі години з утриманням до кінця доби у столиці очікуються грози. І рівень небезпечності. Не лякайтеся звуків грому", - пише КМВА.

Погода у Києві

Як писали синоптики, сьогодні у Києві очікується хмарна погода з проясненням. Також попереджали про короткочасні дощі й грозу. Температура коливатиметься від +25 до +27.

Завтра ж, 13 вересня, як й сьогодні, можливі дощі та місцями грози. Вночі температура опускатиметься до +16, а вдень - близько +25.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що "Укргідрометцентр" також розповідав, якою очікується погода в Україні у вересні.

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