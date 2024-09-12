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В Киеве предупреждают о непогоде, будет удерживаться до конца суток

Четверг 12 сентября 2024 15:55
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В Киеве предупреждают о непогоде, будет удерживаться до конца суток Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 12 сентября, в Киеве в ближайшие часы ожидается гроза. Непогода будет удерживаться до конца суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации (КГВА).

"В ближайшие часы с удержанием до конца суток в столице ожидаются грозы. И уровень опасности. Не пугайтесь звуков грома", - пишет КГВА.

Погода в Киеве

Как писали синоптики, сегодня в Киеве ожидается облачная погода с прояснением. Также предупреждали о кратковременных дождях и грозе. Температура будет колебаться от +25 до +27.

Завтра, 13 сентября, как и сегодня, возможны дожди и местами грозы. Ночью температура будет опускаться до +16, а днем - около +25.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что "Укргидрометцентр" также рассказывал, какой ожидается погода в Украине в сентябре.

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