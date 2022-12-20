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В Киеве предупредили о перебоях с водоснабжением: в чем дело

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Киев, Вторник 20 декабря 2022 09:25
В Киеве предупредили о перебоях с водоснабжением: в чем дело Фото: в Киеве предупредили о перебоях с водоснабжением (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В Киеве утром 20 декабря могут наблюдаться перебои с водоснабжением. Это связано с ремонтными работами на объектах энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА.

"В связи с проведением восстановительных работ на объектах энергетической инфраструктуры в течение 2 часов в городе возможны перебои с водоснабжением. Все службы работают круглосуточно, для стабилизации ситуации после обстрелов", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 20 декабря Киев, как и остальные регионы страны, продолжает получать лимитированный объем электроснабжения. В городе по-прежнему действуют аварийные отключения света.

Также сообщалось, что сегодня утром в киевском метрополитене в работе метро произошел сбой. Причиной тому стали резкие перепады напряжения.

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Киев Электроэнергия Водоснабжение
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