В Киеве предупредили о перебоях с водоснабжением: в чем дело

В Киеве утром 20 декабря могут наблюдаться перебои с водоснабжением. Это связано с ремонтными работами на объектах энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА.

"В связи с проведением восстановительных работ на объектах энергетической инфраструктуры в течение 2 часов в городе возможны перебои с водоснабжением. Все службы работают круглосуточно, для стабилизации ситуации после обстрелов", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 20 декабря Киев, как и остальные регионы страны, продолжает получать лимитированный объем электроснабжения. В городе по-прежнему действуют аварийные отключения света.

Также сообщалось, что сегодня утром в киевском метрополитене в работе метро произошел сбой. Причиной тому стали резкие перепады напряжения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.