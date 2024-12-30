UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

У Києві попередили про негоду, яка утримуватиметься до кінця доби

Ілюстративне фото: у Києві попередили про негоду, яка утримуватиметься до кінця доби (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У найближчу годину у Києві очікується туман. Негода утримуватиметься до кінця поточної доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"У найближчу годину з утриманням до кінця доби, в столиці очікується туман, видимість 200-500 м. І рівень небезпечності, жовтий", - пише КМДА. 

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

Поради для водіїв 

Їзда в умовах туману може бути небезпечною, оскільки видимість суттєво знижується. Ось декілька порад для водіїв: 

  • увімкніть протитуманні фари або ближнє світло фар. Уникайте використання дальнього світла, оскільки воно може створити сильне віддзеркалення від туману і зменшити видимість;
  • дотримуйтесь безпечної дистанції. Збільшіть відстань до транспортного засобу попереду, щоб у разі різкого гальмування уникнути аварій;
  • зменшіть швидкість. Рухайтесь повільніше, ніж зазвичай;
  • слідкуйте за розміткою на дорозі. У тумані орієнтуйтеся на дорожні розмітки, щоб залишатися на своїй смузі руху;
  • уникайте раптових маневрів. Плавно керуйте автомобілем, оскільки різкі рухи можуть призвести до втрати контролю або створити небезпечну ситуацію для інших водіїв.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що синоптики дали прогноз на новорічний тиждень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївПогода в Києві