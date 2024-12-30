У Києві попередили про негоду, яка утримуватиметься до кінця доби

У найближчу годину у Києві очікується туман. Негода утримуватиметься до кінця поточної доби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).
"У найближчу годину з утриманням до кінця доби, в столиці очікується туман, видимість 200-500 м. І рівень небезпечності, жовтий", - пише КМДА.
Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг.
Їзда в умовах туману може бути небезпечною, оскільки видимість суттєво знижується. Ось декілька порад для водіїв:
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