У Києві попередили про негоду, яка утримуватиметься до кінця доби

"У найближчу годину з утриманням до кінця доби, в столиці очікується туман, видимість 200-500 м. І рівень небезпечності, жовтий", - пише КМДА.

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

Поради для водіїв

Їзда в умовах туману може бути небезпечною, оскільки видимість суттєво знижується. Ось декілька порад для водіїв: