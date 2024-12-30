В Киеве предупредили о непогоде, которая будет удерживаться до конца суток

"В ближайший час с удержанием до конца суток, в столице ожидается туман, видимость 200-500 м. І уровень опасности, желтый", - пишет КГГА.

Отмечается, что погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Советы для водителей

Езда в условиях тумана может быть опасной, поскольку видимость существенно снижается. Вот несколько советов для водителей: