В Киеве предупредили о непогоде, в некоторых районах подтопления
В Киеве, сегодня, 12 ноября, в результате непогоды подтоплены некоторые районы столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.
В Киеве наблюдается местами значительный дождь и порывы ветра.
Из-за осложнения погодных условий произошло подтопление в некоторых районах города, а именно:
- в Деснянском районе - на улицах Путивльская и Шухевича (оба ликвидированы).
- в Дарницком районе на улицах - Ташкенская, Переяславская и Подлипки (все в процессе ликвидации)
- в Святошинском районе - по улице Стеценко (ликвидируется).
Пока что информация о пострадавших не поступала.
"Будьте внимательны и осторожны на улице. Учитывайте опасности, которые могут нести погодные явления. В городе задействованы все необходимые оперативные службы. Ликвидация последствий непогоды продолжается", - пишет пресс-служба.
В частности из-за непогоды в Киеве в усиленном режиме работают энергетики компании ДТЭК, которые будут ликвидировать последствия аварии в случае их возникновения.
Какие правила важно соблюдать в случае непогоды:
- закройте окна в доме, уберите с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач;
- в случае сильного ветра спрячьтесь в помещении или естественном укрытии;
- избегайте пребывания вблизи деревьев и не паркуйте рядом с ними транспорт.
Куда обращаться в случае падения дерева или веток:
- "Киевзеленстрой" - 0442724018;
- горячая линия спасателей - 101 или 0444303713;
- В случае травмирования звоните по телефону 103.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.