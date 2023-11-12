В Киеве предупредили о непогоде, в некоторых районах подтопления

В Киеве, сегодня, 12 ноября, в результате непогоды подтоплены некоторые районы столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию .

В Киеве наблюдается местами значительный дождь и порывы ветра.

Из-за осложнения погодных условий произошло подтопление в некоторых районах города, а именно:

в Деснянском районе - на улицах Путивльская и Шухевича (оба ликвидированы).

в Дарницком районе на улицах - Ташкенская, Переяславская и Подлипки (все в процессе ликвидации)

в Святошинском районе - по улице Стеценко (ликвидируется).

Пока что информация о пострадавших не поступала.

"Будьте внимательны и осторожны на улице. Учитывайте опасности, которые могут нести погодные явления. В городе задействованы все необходимые оперативные службы. Ликвидация последствий непогоды продолжается", - пишет пресс-служба.

В частности из-за непогоды в Киеве в усиленном режиме работают энергетики компании ДТЭК, которые будут ликвидировать последствия аварии в случае их возникновения.

Какие правила важно соблюдать в случае непогоды:

закройте окна в доме, уберите с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач;

в случае сильного ветра спрячьтесь в помещении или естественном укрытии;

избегайте пребывания вблизи деревьев и не паркуйте рядом с ними транспорт.

Куда обращаться в случае падения дерева или веток: