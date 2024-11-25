У Києві понад 500 будинків залишилися без газу: в чому причина

Нагадаємо, наприкінці жовтня-початку листопада в Україні розпочався опалювальний сезон.

Ще у середині жовтня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що Україна майже завершила підготовку до опалювального сезону. За його словами, заготовлених на складах газу та вугілля має вистачити на зиму.

При цьому "Нафтогаз" повідомляв, що тарифи на газ для населення та виробників тепла залишаться незмінними щонайменше до весни.

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