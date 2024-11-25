В Киеве более 500 домов остались без газа: в чем причина

Напомним, в конце октября-начале ноября в Украине начался отопительный сезон.

Еще в середине октября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что Украина почти завершила подготовку к отопительному сезону. По его словам, заготовленных на складах газа и угля должно хватить на зиму.

При этом "Нафтогаз" сообщал, что тарифы на газ для населения и производителей тепла останутся неизменными, по меньшей мере, до весны.

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