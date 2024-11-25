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У Києві понад 500 будинків залишилися без газу: в чому причина

Київ, Понеділок 25 листопада 2024 20:02
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У Києві понад 500 будинків залишилися без газу: в чому причина Фото: у Києві понад 500 будинків залишилися без газу (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Святошинському районі Києва сталася аварія на об'єкті газопостачання. Понад 500 будинків тимчасово залишилися без газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"У Святошинському районі ліквідовують аварію на об'єкті газопостачання, тимчасово без газу понад 500 будівель", - йдеться в повідомленні.

У КМДА зазначили, що на місці вже працюють ремонтні бригади, задіяно понад сотню фахівців. Завершення робіт та відновлення газопостачання
попередньо планується до кінця доби 26 листопада.

Нагадаємо, наприкінці жовтня-початку листопада в Україні розпочався опалювальний сезон.

Ще у середині жовтня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що Україна майже завершила підготовку до опалювального сезону. За його словами, заготовлених на складах газу та вугілля має вистачити на зиму.

При цьому "Нафтогаз" повідомляв, що тарифи на газ для населення та виробників тепла залишаться незмінними щонайменше до весни.

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