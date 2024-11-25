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В Киеве более 500 домов остались без газа: в чем причина

Киев, Понедельник 25 ноября 2024 20:02
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В Киеве более 500 домов остались без газа: в чем причина Фото: в Киеве более 500 домов остались без газа (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Святошинском районе Киева произошла авария на объекте газоснабжения. Более 500 домов временно остались без газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"В Святошинском районе ликвидируют аварию на объекте газоснабжения, временно без газа более 500 зданий", - говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что на месте уже работают ремонтные бригады, задействовано более сотни специалистов. Завершение работ и восстановление газоснабжения
предварительно планируется до конца суток 26 ноября.

Напомним, в конце октября-начале ноября в Украине начался отопительный сезон.

Еще в середине октября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что Украина почти завершила подготовку к отопительному сезону. По его словам, заготовленных на складах газа и угля должно хватить на зиму.

При этом "Нафтогаз" сообщал, что тарифы на газ для населения и производителей тепла останутся неизменными, по меньшей мере, до весны.

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