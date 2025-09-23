У Києві померла породілля, яка постраждала від атаки 7 вересня: її дитина у важкому стані

Під час російського обстрілу Києва 7 вересня у столиці постраждала вагітна жінка, на жаль, вона померла.
Про це РБК-Україна розповіли у прес-службі ГНУП.
За даними поліції, жінка померла сьогодні у лікарні. Наразі відомо, що її дитина у важкому стані продовжує перебувати в реанімації.
У ніч на 7 вересня Росія здійснила масований комбінований удар по Україні, використавши понад 800 засобів повітряного нападу, серед яких були крилаті й балістичні ракети. Тієї ж ночі зафіксовано новий антирекорд за кількістю застосованих безпілотників, половину з яких склали дрони типу "Шахед".
Тоді дрони влучили в багатоповерхівки у Святошинському та Дарницькому районах. Крім цього, Росія вперше атакувала будівлю уряду у центрі Києва.
Повідомлялось, що постраждало 20 людей, ще 2 людини загинули. Це була мати з тримісячним сином.
Серед постраждалих була вагітна 24-річна жінка. У неї діагностували вибухову травму, опікову хворобу (95% ураження - ред.), глибокі опіки. Їй виконали кесарів розтин, що в сукупності погіршувало стан.