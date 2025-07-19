В Києві поліція затримала чоловіка: влаштував поножовщину в ТЦ на Видубичах

Нагадаємо, що 15 липня спецслужби Словаччини та Чехії затримали у Дніпрі українця, який підозрюється у розсиланні електронних листів з погрозами до шкіл у країнах Центральної Європи. Найімовірніше, що він робив це на замовлення російських спецслужб та отримував за свою діяльність гроші.

Після цього словацька поліція порушила усі домовленості з чехами та українцями, та публічно оголосила про проведення операції. Таким чином, словаки наразили на небезпеку чеських колег - росіяни могли влаштувати ракетний удар, щоб помститися за затримання цінного агента.

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