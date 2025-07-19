UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

В Києві поліція затримала чоловіка: влаштував поножовщину в ТЦ на Видубичах

Фото: поліцейські затримали 27-річного нападника (Getty Images)
Автор: Антон Корж

У Києві співробітники Національної поліції затримали 27-річного молодика, який завдав ножового поранення своєму знайомому. Інцидент стався у Голосіївському районі, в одному з торгівельних центрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Національної поліції Києва.

"Повідомлення про поранення місцевого мешканця у приміщенні ТРЦ надійшло до поліції сьогодні близько 12:00. Прибувши на місце події, правоохоронці попередньо встановили, що між трьома чоловіками виник конфлікт, під час якого один з учасників ножем вдарив іншого в ногу", - сказано у повідомленні.

Пораненого 28-річного чоловіка, довелося ушпиталити. Нападника, 27-річного киянина, затримали, розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - замах на умисне вбивство.

За даними РБК-Україна, інцидент стався у торгівельному центрі "Сільпо" біля станції метро "Видубичі". Поліція наразі веде досудове розслідування та встановлює усі обставини інциденту.

Фото: затриманий нападник (Національна поліція Києва)

Нагадаємо, що 15 липня спецслужби Словаччини та Чехії затримали у Дніпрі українця, який підозрюється у розсиланні електронних листів з погрозами до шкіл у країнах Центральної Європи. Найімовірніше, що він робив це на замовлення російських спецслужб та отримував за свою діяльність гроші.

Після цього словацька поліція порушила усі домовленості з чехами та українцями, та публічно оголосила про проведення операції. Таким чином, словаки наразили на небезпеку чеських колег - росіяни могли влаштувати ракетний удар, щоб помститися за затримання цінного агента.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ