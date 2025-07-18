В Словаччині проговорилися про операцію в Україні та наразили на небезпеку чеських колег

Публічна заява словацьких правоохоронців про затримання у Дніпрі молодого чоловіка, який на замовлення російських кураторів "мінував" школи в Центральній Європі, викликала скандал. Словаки зробили заяву, коли їхні чеські колеги все ще перебували в Україні - тим самим наразивши їх на небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Respekt .

Заява словацької поліції 16 липня, сказав журналістам речник поліції Чехії Йозеф Бокан, поставила під загрозу життя словацьких та чеських правоохоронців. На момент оголошення вони все ще перебували в Україні.

"На місці ще тривала робота, яка не мала тактичного характеру, особливо з огляду на безпеку всіх присутніх на місці, яке розташоване недалеко від Росії та лінії фронту", - сказав він.

Небезпека, за словами Бокана, була суттєвою. Російські окупанти могли у якості помсти за затримання їхнього агента скерувати безпілотник, або ракету на місцеперебування чеських та словацьких правоохоронців.

Окрім того, Братислава порушила домовленість з Прагою: про операцію мали оголосити, коли усі правоохоронці з Чехії та Словаччини повернулися б додому. Про це попередив координатор операції з Євроюсту, прокурор Павел Земан.

Один зі співрозмовників видання обурився, що словацька поліція не тільки проігнорувала пряме попередження Земана. Вона ще й не згадала публічно про "російський слід" у розслідуванні. Водночас чеська служба безпеки оприлюднила цей момент, за що її розкритикував міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток – мовляв, це нібито могло б зашкодити розслідуванню.