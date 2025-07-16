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Спецслужби Чехії та Словаччини провели рейд у Дніпрі, затримали "мінувальника" закордонних шкіл

Середа 16 липня 2025 15:40
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Спецслужби Чехії та Словаччини провели рейд у Дніпрі, затримали "мінувальника" закордонних шкіл Ілюстративне фото: спецслужби Чехії та Словаччини провели рейд у Дніпрі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Дніпрі спецслужби Словаччини та Чехії затримали українця, який підозрюється у розсиланні електронних листів з погрозами до шкіл у Чехії та Словаччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сeskе noviny.

Згідно з даними словацької контррозвідки, затриманий ймовірно отримував фінансував з Російської Федерації (РФ).

Як пише Сeskе noviny, рейди відбулись вчора, 15 липня, в різних місцях Дніпра з метою вилучення комп'ютерної та телекомунікаційної техніки. Зокрема до рейду був залучений Національний центр протидії тероризму, екстремізму та кіберзлочинності чеської поліції.

"Спеціальна команда вчора затримала в Україні молодого чоловіка, підозрюваного в надсиланні торік погрозливих електронних листів сотням шкіл у Чехії. За попередньою інформацією, Чехія не була його єдиною ціллю, і він здійснював атаки в ряді європейських країн", - повідомляє контррозвідка.

Зазначається, що минулого року сотні шкіл Чехії та Словаччини неодноразово отримували погрозливі електронні листи у яких автор стверджував про "бомби".

"Словацька поліція повідомила, що розслідує цю справу як терористичний акт, за який винному загрожує довічне ув'язнення", - додає Сeskе noviny.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в кінці травня Служба безпеки України (СБУ) та правоохоронці Польщі ліквідували транснаціональний канал контрабанди в Україну прекурсорів для виготовлення важких наркотичних засобів.

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