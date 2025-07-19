В Киеве полиция задержала мужчину: устроил поножовщину в ТЦ на Выдубичах

Напомним, что 15 июля спецслужбы Словакии и Чехии задержали в Днепре украинца, который подозревается в рассылке электронных писем с угрозами в школы в странах Центральной Европы. Вероятнее всего, что он делал это по заказу российских спецслужб и получал за свою деятельность деньги.

После этого словацкая полиция нарушила все договоренности с чехами и украинцами, и публично объявила о проведении операции. Таким образом, словаки подвергли опасности чешских коллег - россияне могли устроить ракетный удар, чтобы отомстить за задержание ценного агента.

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