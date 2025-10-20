В Києві поліцейські побили чоловіка біля ТЦК: суд обрав запобіжний захід

Побиття чоловіка в Києві біля ТЦК

Державне бюро розслідувань повідомило, що в Києві правоохоронці побили чоловіка біля поблизу будівлі Голосіївського РТЦК. ДБР також показало відео НП.

Інцидент стався 17 жовтня. Постраждалий отримав множинні забої - йому було завдано численних ударів по голові та тілу.

Перед цим потерпілий був затриманий копами, які почали його бити після того, як він розпилив в автомобілі перцевий балончик.

В результаті поліцейським повідомили про підозру згідно зі статтею, яка передбачує перевищення службових повноважень - (ч. 2 ст. 365 КК України).

Згідно з законодавством, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Ще РБК-Україна повідомляло, що у Харкові працівник ТЦК отримав три роки тюрми за напад на вчителя. Також з нього стягнули 150 тисяч гривень компенсації потерпілому за моральну шкоду.

Також повідомлялось, що на Волині виник конфлікт між жінками пенсійного віку та представниками ТЦК.

За словами очевидців, співробітники ТЦК відкрили вогонь по жінках пенсійного віку, які намагались завадити примусовому затриманню чоловіка з інвалідністю.