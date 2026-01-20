У Києві поки не вийде відмовитися від екстрених відключень, - Шмигаль

"Ситуація залишається складною, працюємо над точковими та системними рішеннями", - заявив міністр за підсумками засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Києві та області.



Денис Шмигаль повідомив, що дефіцит в енергосистемі зберігається.

"Стратегічне завдання - план розвитку розподіленої генерації міста. Маємо вийти на додаткові потужності на понад 100 МВт. Це дозволить зробити столицю стійкішою до атак", - наголосив він.

Урядовець поінформував, що зараз відомство працює над прибиранням дозвільних та бюрократичних затримок або перепон, щоб пришвидшити встановлення когенераційних установок та модульних котелень.

Також, за його словами, цілодобово, без перерв тривають роботи, щоб пришвидшити подачу тепла людям, на окремих об'єктах працює по дві бригади одночасно.

За даними Мінрозвитку, загалом для ліквідації аварій у столицю направили 60 додаткових бригад: 40 бригад надала "Укрзалізниця", 18 прибули на допомогу з областей, зокрема 13 з Київщини, також задіяні фахівці "Київтеплоенерго". У вівторок, 20 січня, очікується прибуття ще трьох бригад зі Львова.



"Вдячний енергетикам, комунальникам та рятувальникам, які в надскладних умовах повертають комфорт у домівки українців", - сказав Денис Шмигаль.