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У Києві показали медичний потяг для евакуації військових (фото)

Київ, Субота 16 березня 2024 18:12
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У Києві показали медичний потяг для евакуації військових (фото) Фото: Олександр Кубраков, віце-прем'єр з відновлення України (facebook.com/Ministry.for.restoration)
Автор: Іван Носальський

Україна створила евакуаційний потяг, який складається зі спеціально обладнаних медичних вагонів. Він потрібний для транспортування поранених українських захисників.

Про це заявив віце-прем'єр з відновлення України Олександр Кубраков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"Вагони всередині оснащені медичним обладнанням нового покоління, яке дозволяє не тільки транспортувати, а й надавати лікування в ході евакуації. Його закупівля відбувається частково силами "Укрзалізниці", частково - за допомогою міжнародних партнерів, волонтерів та меценатів з України", - розповів Кубраков.

Фото: медичний поїзд показали у Києві (facebook.com/Ministry.for.restoration)

За його словами, Україна хоче, щоб вагони курсували не лише від фронту до тилових шпиталів. Наша країна вже готова до запуску вагонів через кордон для лікування та реабілітації воїнів. Із партнерами вже працюють над реалізацією.

У міністерстві уточнили, що всього за два роки здано 62 медичні вагони, до кінця цього року додадуться ще 8.

Нове обладнання для евакуації

Нагадаємо, раніше стало відомо, що учасники кластера Brave1 розробили транспортер на дистанційному управлінні для евакуації поранених з поля бою.

Транспортер захищений від бруду і легко рухається важким бездоріжжям. Дистанція управління - до 700 метрів.

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