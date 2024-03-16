В Киеве показали медицинский поезд для эвакуации военных (фото)

Украина создала эвакуационный поезд, который состоит из специально оборудованных медицинских вагонов. Он необходим для транспортировки раненых украинских защитников.

Об этом заявил вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

"Вагоны внутри оснащены медицинским оборудованием нового поколения, позволяющего не только транспортировать, но и оказывать лечение в ходе эвакуации. Его закупка происходит частично силами "Укрзализныци", частично - посредством международных партнеров, волонтеров и меценатов из Украины", - рассказал Кубраков.

Фото: медицинский поезд показали в Киеве (facebook.com/Ministry.for.restoration)

По его словам, Украина хочет, чтобы вагоны курсировали не только от фронта к тыловым госпиталям. Наша страна уже готова к запуску вагонов через границу для лечения и реабилитации воинов. С партнерами уже работают над реализацией.

В министерстве уточнили, что всего за два года сдано 62 медицинских вагона, к концу этого года прибавятся еще 8.

Новое оборудование для эвакуации

Напомним, ранее стало известно, что участники кластера Brave1 разработали транспортер на дистанционном управлении для эвакуации раненых военных с поля боя.

Транспортер защищен от грязи и легко двигается по тяжелому бездорожью. Дистанция управления - до 700 метров.