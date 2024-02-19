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В Україні розробили дистанційно керовану платформу для евакуації поранених військових (фото)

Україна, Понеділок 19 лютого 2024 18:46
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В Україні розробили дистанційно керовану платформу для евакуації поранених військових (фото) Фото: дистанційно керована платформа для евакуації поранених військових FoxTac (t.me/zedigital)
Автор: Тетяна Степанова

Учасники кластера Brave1 розробили транспортер на дистанційному керуванні для евакуації поранених військових з поля бою. Конструкція має назву FoxTac.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Зазначається, що система повного приводу дає дистанційно керованій платформі змогу їздити як на колісному ходу, так і на гусеничному.

Транспортер захищений від бруду й легко рухається важким бездоріжжям. Дистанція керування - до 700 метрів, запас ходу - до 10 км.

Конкретно цим роботом може керувати оператор за 700 метрів від того місця, де лежить поранений. Тобто оператор в безпеці, а це можливість і зберегти життя оператора, і врятувати пораненого.

Дослідні зразки FoxTac успішно пройшли попередні випробування. Зараз триває процедура кодифікації, яка дасть змогу постачати дистанційну платформу у війська.

Фото: дистанційно керована платформа для евакуації поранених військових FoxTac (t.me/zedigital)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україні тестують безпілотного робота D-21-11. Машина обладнана автоматичною туреллю й здатна виконувати бойові завдання в гарячих точках.

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